Si svolgerà lunedì prossimo, 30 settembre, a partire dalle ore 20,30 presso la sala Conferenze della Polizia Locale, la nuova seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo, convocato in modalità mista dal Presidente del Consiglio Filippo Simeone.

Saranno 14 i punti all’ordine del giorno, di cui 6 interrogazioni.

Si inzierà con l’interrogazione a firma di Gian Francesco Menani, Lega, avente ad oggetto: “Criticità di attuazione del sistema “porta a porta” nel comune di sassuolo”, per poi proseguire con quella di Luca Caselli, Fratelli d’Italia, avente ad oggetto “Richiesta parere all’Amministrazione comunale di Sassuolo circa la presa di posizione del sindaco di Modena, Mezzetti Massimo, in merito al cambiamento del sistema di raccolta dei rifiuti ed eventuale adesione a tale modificazione”.

Terza interrogazione in programma, sempre a firma del consigliere Caselli, ha ad oggetto “richiesta di quale posizione politica ed amministrativa, l’Amministrazione comunale di Sassuolo vuole adottare, circa l’installazione di ripetitori 5g sul territorio comunale”, la quarta, a firma del Consigliere Caselli ed altri di Fratelli d’Italia, ha ad oggetto “ richiesta di quale posizione politica ed amministrativa l’Amministrazione comunale di sassuolo vuole adottare , circa la pedonalizzazione di piazza Martiri Partigiani”.

La quinta interrogazione in programma è a firma di Francesco Macchioni, Lista Macchioni, avente ad oggetto “viabilità polo scolastico istituto superiore “A. Volta” e Ipsia “Don Magnani”. Chiuderà il gruppo di interrogazioni quella a firma di Alessandro Lucenti, Fratelli d’Italia, avente ad oggetto “Disagi viabilità in zona polo scolastico”.

Dopo le interrogazioni sarà la volta della ratifica deliberazione n. 165 adottata dalla Giunta Comunale in via d’urgenza nella seduta del 09/09/2024; a cui seguirà l’approvazione del Documento unico di programmazione 2025 2027 e della variazione al bilancio di previsione 2024/2026.

Al punto 10 dell’ordine del giorno sarà in votazione l’approvazione del bilancio consolidato relativo all’esercizio 2023 a cui seguirà la Convenzione tra il Comune di Sassuolo e il Comune di Castelnuovo Rangone per l’esercizio in forma associata delle funzioni di Segretario Generale.

Al punto 12 del consiglio sarà in discussione l’esame di un ordine del giorno a firma Consigliere Davide Capezzera, Forza Italia, avente ad oggetto: “Interlocuzione con l’Amministrazione comunale di Irsina (MT) volta al ripristino della tratta autobus Sassuolo – Irsina”; a cui seguirà l’esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Caselli ed altri (Fdi), ad oggetto: “Intitolazione a don Carlo Lamecchi della scuola per l’infanzia in corso di

realizzazione nel quartiere Rometta (ex S.Agostino) e a Don Tullio Menozzi quella in corso di realizzazione nel quartiere Parco (ex asilo Parco).

Chiuderà la seduta del Consiglio Comunale di Sassuolo l’esame di un ordine del giorno a firma del consigliere Giuseppe Vandelli (Lega) avente ad oggetto “Modifiche strutturali alla viabilità nei pressi del polo scolastico di piazza Falcone e Borsellino”.