Una giornata per ricordare Lorenzo Gilli, il pilota di rally originario di San Venanzio di Maranello, a un anno esatto dalla scomparsa. Il Club Motori Scuderia Modena Corse con il patrocinio del Comune di Maranello organizza sabato 28 settembre l’iniziativa “Amici del Rally – Memorial Lorenzo Gilli”, in ricordo del pilota scomparso il 26 settembre 2023 a soli 55 anni.

Nel parcheggio tra Via Toscana, Via Trentino e Via Romagna sono in programma dalle ore 14 il raduno statico con esposizione di auto da rally, un intrattenimento musicale ed enogastronomico con apericena, gnocco fritto e crescentine, e saranno proiettate foto e video delle imprese più significative del pilota durante le competizioni. Parte del ricavato sarà devoluto alla Lega Fibrosi Cistica Emilia. Lorenzo Gilli, di cui in tanti ricordano la profonda cultura motoristica, la generosità e le doti umane, è stato uno dei protagonisti del rallysmo modenese, in particolare nelle gare per vetture storiche, come il Rally Storico di Modena che ha vinto per quattro edizioni consecutive dal 2016 al 2019, il Rally degli Abeti e dell’Abetone storico nel 2019 in Toscana, il Rally Storico del Grappolo nel 2021 in Piemonte, il Rally di Salsomaggiore Terme.