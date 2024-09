Tra i corridoi del Sant’Orsola, nei prossimi giorni, farà la sua comparsa una nuova piccola protagonista. Una protagonista alta appena una ventina di centimetri, extra leggera, di acciaio inossidabile, personalizzata con grafica nera su sfondo verde acqua. Ma soprattutto, una protagonista che punta a diventare una compagna inseparabile per tanti professionisti del Policlinico, affiancandoli quotidianamente nel lavoro di cura e diventando così un simbolo di impegno e attenzione sostenibile.

È la versione speciale di Urban Bottle che 24Bottles ha personalizzato e prodotto per il Policlinico di Sant’Orsola IRCCS di Bologna. Il progetto è realizzato grazie al supporto M&A Media ADV, che gestisce in concessione gli spazi pubblicitari interni al Policlinico e che grazie alla partnership con 24Bottles ha permesso la distribuzione di 3.000 borracce del brand italiano, fornendo in questo modo un’ulteriore prova della sua attenzione all’ambiente. Ma non di borracce qualsiasi: il tipico design del marchio si incrocia infatti a quello dell’IRCCS, dando vita a una bottiglia riutilizzabile dedicata al personale del Policlinico.

Le borracce verranno distribuite tra i professionisti – medici, infermieri, tecnici e amministrativi – più attenti alle tematiche ambientali e che aderiscono alle iniziative promosse dall’azienda: i 3.000 dipendenti destinatari dell’iniziativa verranno avvertiti via mail e potranno ritirare la loro speciale Urban Bottle nei prossimi giorni.

Un modo per valorizzare il loro utilizzo costante dei mezzi pubblici, l’impiego di biciclette o Car Pooling per gli spostamenti casa-lavoro nonché la frequentazione delle mense aziendali (con conseguente riduzione degli imballaggi e di cibo avanzato). Proprio le due mense aziendali, peraltro, nei prossimi mesi ridurranno di molto il ricorso ai prodotti monouso grazie alla rimozione dei bicchieri usa e getta.

Il progetto, che si sviluppa nell’ambito delle attività di sostenibilità coordinate dal gruppo di lavoro “Spazi e Ambiente” del Policlinico, conferma una volta di più la sensibilità ambientale dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola. Sensibilità che si traduce in grandi interventi infrastrutturali, come la centrale di trigenerazione che ha permesso di ridurre di un terzo le emissioni inquinanti. Ma che si declina anche nell’attenzione alla sostenibilità dimostrata nel Piano Direttore che disegna il futuro del Policlinico (che, non a caso, prende il titolo “L’Ospedale nel Parco”), nel Piano strategico di sostenibilità ambientale di prossima pubblicazione, nel Portafoglio di azioni per la neutralità climatica (2023-2025) approvato a gennaio e nella recente istituzione di un “Comitato di Indirizzo Sostenibilità e Piano ambientale” a supporto delle azioni strategiche dell’IRCCS in tema di transizione ecologica.

“La sostenibilità verso l’ambiente è fatta di consapevolezza, di azioni concrete e di cambiamenti, anche piccoli, nelle proprie abitudini quotidiane – dichiara Diego Lauritano, Direttore della S.C. Gestione Servizi e Operations dell’IRCCS – L’uso di queste bellissime borracce dedicate al personale del Sant’Orsola sarà segno visibile di questi piccoli passi personali che rimarrebbero, se pur utili, silenti e che sono invece da celebrare”.

“Siamo orgogliosi di supportare il Policlinico di Sant’Orsola, contribuendo a un progetto che unisce sostenibilità e salute. Insieme, possiamo fare la differenza per il benessere comune e sicuramente troviamo fondamentale attivare sinergie positive sul territorio che ha visto nascere la nostra azienda”, dichiarano Giovanni Randazzo e Matteo Melotti, fondatori di 24Bottles.