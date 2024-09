Sarà dedicata al polisemico tema del “mare” l’edizione 2024 della rassegna di promozione alla lettura Fili di Parole, organizzata dalle biblioteche dei Comuni di Terred’acqua, che ogni anno è cucita su misura partendo da un argomento che funge da fil rouge unendo le diverse iniziative in cartellone.

Dal 28 settembre 2024 (giorno in cui in cui è in programma il primo appuntamento a Calderara di Reno) fino a gennaio 2025, il mare sarà il protagonista di numerosi e diversi eventi nelle biblioteche dell’Unione, che condivideranno anche la stessa proposta bibliografica, nonché la medesima mostra delle illustrazioni dell’albo illustrato “M come il mare” (Topipittori) di Joanna Concejo.

Dopo Calderara di Reno il testimone passerà a Crevalcore, che dedicherà gli eventi in programma in gran parte al Mar Mediterraneo.

Si partirà martedì 15 ottobre, con l’inaugurazione della mostra “M come il mare” ore 17:30 in biblioteca, Viale Caduti di Via Fani 302) proseguendo con mercoledì 16 ottobre, alle ore 21:00 presso Piccolo Teatro, Viale Caduti di Via Fani 302, dove Alessandro Scillitani, Marco Macchi e Stefano Ferrari saranno protagonisti dello spettacolo “Cosa rimane di Europa”, un viaggio visivo e sonoro nel Mediterraneo alla ricerca del mito fondativo di Europa, tra sogni di armonie che uniscono e storie che dividono.

Si prosegue giovedì 17 ottobre, alle ore 17:00 presso Piccolo Teatro, con l’artista Francesca Venturoli intratterrà grandi e piccini con il suo racconto di parole, illustrazioni e musica giocata “Un giorno al mare” (evento su prenotazione) e mercoledì 23 ottobre, alle ore 21:00 presso Piccolo Teatro, con le antropologhe Chiara Quagliariello e Selenia Marabello che saranno protagoniste della conferenza “Un mare di frontiere”, dedicata al tema delle migrazioni delle donne attraverso il Mediterraneo.

Si finirà in bellezza Mercoledì 30 ottobre, alle ore 21:00 presso Piccolo Teatro, con l’evocativa narrazione del racconto “La Sirena” di Giuseppe Tomasi di Lampedusa effettuata da Simone Maretti.

“Continua l’impegno di questa amministrazione comunale nel sostenere questa consolidata rassegna di promozione alla lettura – dichiara Giulia Baraldi, assessora comunale alla Cultura, Turismo e Comunicazione – Vogliamo infatti continuare a riconoscere un ruolo centrale alla cultura e alla promozione della lettura con proposte diversificate ed attente ai diversi pubblici. Il programma di quest’anno inoltre è imperniato su questioni di ineludibile attualità. Gli artisti ed esperti coinvolti avranno la capacità di farci scoprire e riflettere quanto ruota attorno e nel mare, in particolare il nostro, il Mediterraneo.”

Per richiedere informazioni sugli eventi in programma e per prenotarsi all’evento di Giovedì 17 ottobre con Francesca Venturoli, rivolgersi alla Biblioteca Comunale – tel: 051 988552 – email: biblioteca@comune.crevalcore.bo.it