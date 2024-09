Si è svolta nel pomeriggio di ieri la seduta pubblica per l’esame delle richieste di partecipazione al bando straordinario per la formazione di una graduatoria per l’assegnazione di 72 licenze taxi, durante la quale è stata data lettura degli esiti e che nei prossimi giorni verrà formalizzata con provvedimento dirigenziale di approvazione.

Durante la seduta la Commissione ha comunicato che le domande valide sono 70.

Alla data del 30 agosto sono infatti pervenute 94 domande di partecipazione e a seguito dell’esame di tutte le candidature, ai sensi dell’art. 4 del bando, l’esito risulta il seguente:

67 candidature valide,

3 candidature valide con riserva per verifica dei documenti comprovanti i requisiti,

23 candidature non ammesse per mancanza di almeno uno dei requisiti di ammissione,

1 candidatura ritirata.

“Siamo molto soddisfatti della partecipazione al bando – è il commento dell’assessora Valentina Orioli – anche perchè nel 2018 per un bando di 36 licenze ne furono assegnate solo 16. E’ un primo passo per migliorare il servizio taxi in città.”

Ora l’Ufficio taxi procederà alla attribuzione delle licenze, disciplinata dall’art.9 del bando.

Il bando prevedeva una serie di scontistiche e di premialità legate ai veicoli a basse emissioni, al tipo di servizio (notturno, prefestivo e festivo) e ai mezzi attrezzati per persone disabili in carrozzina.

Delle 67 candidature valide 34 sono per una maggiore offerta di servizio durante i notturni/fine settimana, 25 per mezzi a basse emissioni (comprese tra 0 e 20 g/km di CO2) e 8 per taxi prioritari con veicoli cioè idonei al trasporto di persone disabili con carrozzina.