Si chiama Glory Godwin Umoh ed è una mamma nigeriana di nascita e modenese di adozione: è lei la “testimonial” che le ostetriche del Policlinico hanno scelto in occasione della Settimana dell’Allattamento Materno, in programma dal 1 al 7 ottobre. Glory è una mamma molto particolare: a 45 anni è riuscita a coronare il proprio sogno di mettere al mondo Emmanuel ma a causa di alcune complicazioni post partum è stata nuovamente sottoposta a un intervento, per poi restare alcune settimane ricoverata in Ostetricia e Ginecologia assieme al proprio piccolo. Le ostetriche del Policlinico hanno supportato la signora nell’allattamento al seno, adottando delle strategie personalizzate.

La storia di Glory è stata raccolta in un video che sarà pubblicato online martedì prossimo, 1° ottobre, alle ore 10, sul canale Youtube dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena (https://www.youtube.com/@AOUModena) e in una versione ridotta sugli altri canali social (Facebook, Instagram, X).

Il tema della SAM 2023 è “Closing the GAP”, vale a dire “Colmare il divario” e stoppare le disuguaglianze tra ceti sociali e collocazione geografica, auspicando in un reale cambiamento per tutte le famiglie che accolgono una nuova vita. L’allattamento è una delle componenti essenziali dei primi momenti dopo la nascita e un’assistenza qualificata permette alla donna di poter prendere cura del proprio piccolo con maggiore consapevolezza e serenità.

La Settimana dell’Allattamento Materno a Modena è ricca di eventi organizzati per sensibilizzare e sostenere l’allattamento materno. Le iniziative coinvolgeranno varie istituzioni locali come il Comune di Modena, l’Azienda USL e le Biblioteche, con la partecipazione di scuole e associazioni di volontariato.

Dal 1 al 7 ottobre sarà attivo al Policlinico di Modena l’ambulatorio multietnico per l’allattamento, aperto dalle 7:00 alle 13:00. Questo servizio mira a garantire supporto a tutte le madri, indipendentemente dalla loro etnia, per promuovere l’equità nell’assistenza. Durante questa settimana, il personale della Terapia Intensiva Neonatale risponderà al numero 059 4222891 dalle 9:00 alle 12:00 per fornire consulenza sul tema della donazione di latte materno.

Il clou delle attività sarà sabato 5 ottobre, quando, alle ore 11:00, si terrà un flash mob in Piazza Mazzini, vicino alla Sinagoga. Durante l’evento, gli studenti del secondo anno delle scuole medie Calvino doneranno alle mamme dei segnalibri con poesie e messaggi creativi, e gli studenti del Liceo Artistico Venturi realizzeranno una performance grafica dal vivo. Le volontarie del programma “Nati per Leggere” offriranno consigli di lettura su libri per neonati e famiglie, mentre le ostetriche del Policlinico e dell’AUSL saranno presenti per fornire assistenza e informazioni. Infine nel reparto di Ostetricia del Policlinico di Modena sarà attiva una speciale mostra fotografica sul tema della SAM 2024.