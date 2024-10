Un uomo di 79 anni residente a Marzabotto, che questa mattina è andato a funghi con il figlio in una zona boschiva compresa fra le località Lagaro e Burzanella nel comune di Castiglione dei Pepoli – zona boschiva caratterizzata da alberi ad alto fusto, molto frequentata dai cercatori di funghi – forse a causa del terreno molto bagnato è scivolato procurandosi un trauma molto doloroso all’arto superiore destro che non gli ha più consentito di proseguire.

Erano da poco passate le 9:00 quando il figlio ha allertato il 118 per chiedere aiuto. La

Centrale Emilia Est ha inviato sul posto la squadra in pronta partenza del Soccorso Alpino, stazione Rocca di Badolo con infermiere e l’ambulanza 118 di Castiglione dei Pepoli, mentre il Corpo Nazionale Soccorso Alpino E Speleologico ha inviato un SMS locator per identificare l’esatta posizione del paziente. I due si trovavano in alto, già a ridosso del crinale e gli operatori del CNSAS hanno dovuto comminare per un lungo tratto di sentiero, poi nel

bosco per poterlo raggiungere.

I tecnici, dopo aver immobilizzato l’arto dolorante, visto il contesto ambientale ed il

forte dolore, hanno richiesto l’intervento dell’elicottero del 118 da Pavullo, dotato di verricello con a bordo un tecnico di elisoccorso. Dopo valutazione e analgesia da parte del medico anestesista, l’uomo è stato immobilizzato sulla barella e recuperato con il verricello per poi essere trasferito in codice di media gravità all’Ospedale Maggiore di Bologna.