Vorrei rivolgere un sentito ringraziamento alle forze dell’ordine che, con il coordinamento di Questura e Prefettura di Bologna, sono intervenute questa mattina per un intervento importante nell’area della ex caserma Stamoto. Una risposta alle segnalazioni dei cittadini, con i quali ci siamo presi l’impegno di presidiare ed intervenire periodicamente, l’operazione messa in campo oggi va nella direzione giusta. Il Comune conferma la propria disponibilità ad acquisire l’area di proprietà del demanio tramite una permuta.