Nella serata del 30 settembre scorso, i Carabinieri della Stazione di Formigine hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato, un uomo di 41 anni. Lo stesso, sottoposto dal luglio 2023 alla misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa, ha violato il provvedimento omettendo di allontanarsi da un locale pubblico dove si trovava anche la vittima.

Ciò ha comportato una richiesta di intervento ai Carabinieri che, in loco, hanno appurato l’effettiva violazione delle norme di legge in questione, in particolare all’art. 387bis del Codice Penale.

Il Giudice del Tribunale di Modena, dopo la convalida dell’arresto giudicato con rito direttissimo, ha disposto nei confronti dell’indagato l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria.