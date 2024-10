Il Bimbibus è un progetto didattico-educativo gratuito, nato quindici anni fa, rivolto ai bambini frequentanti le scuole primarie del Comune di Formigine e che coinvolge volontari e famiglie. I bambini iscritti vengono accompagnati a scuola, a piedi, da due o più adulti volontari aderenti al progetto.

Il Bimbibus è infatti un “autobus umano”, formato da una carovana di bambini “passeggeri”: un modo sano, sicuro, divertente e sostenibile per iniziare la giornata.

Ma come funziona? Ogni bambino e ogni volontario ha una pettorina ad alta visibilità e un cartellino di riconoscimento personalizzato con il logo del Bimbibus e con il proprio nome, forniti dal Comune.

Ogni Bimbibus è diverso, per adattarsi alle esigenze dei bambini, dei genitori e del territorio; annualmente sono pertanto aggiornati i percorsi e le fermate al fine della migliore organizzazione, tenendo conto delle iscrizioni, dell’articolazione degli orari scolastici e del personale volontario disponibile.

Per l’anno scolastico 2024/2025 il progetto ha preso avvio il 1 ottobre con 45 bimbi iscritti e 24 volontari adulti accompagnatori.

I percorsi attivati sono quattro, la lunghezza dei quali varia dai 700 ai 1.300 metri: uno per la scuola Carducci di Formigine, uno per la scuola Ferrari di Formigine, due per la scuola Palmieri di Magreta (linea rossa e linea verde).

Le iscrizioni per bambini e volontari sono sempre aperte, si effettuano online collegandosi al sito del Comune di Formigine, all’indirizzo: www.comune.formigine.mo.it / Servizi online / Iscrizione ai servizi scolastici comunali / Portale Entranext.

C’è sempre bisogno di nuovi volontari: per avere maggiori informazioni e consultare le mappe attive, è possibile accedere alla sezione Servizi / Ambiente del sito Internet comunale, oppure telefonare al numero 059 416344.