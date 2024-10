“Per la prossima partita abbiamo una bella notizia ovvero recuperiamo Domenico” così se n’è uscito Mister Fabio Grosso a quella che sembrava una domanda oramai di rito sugli indisponibili.

Berardi non figura più in quella lista ma anzi dopo tutto il lavoro fatto per recuperare ora ha (sempre dalle parole di Grosso) una grande voglia di partecipare alla prossima gara.

Il talento dei neroverdi torna disponibile per dunque dopo il suo ultimo infortunio del 3 marzo scorso quando al Bentegodi di Verona subì la rottura del tendine d’Achille.

“Siamo felicissimi di ritrovarlo per tutto l’impegno e la determinazione che ci ha messo” ha dichiarato l’allenatore consapevole che pur servendo ancora altro tempo perché Berardi ritrovi la sua massima condizione resta comunque sempre un’arma importante da poter usare nel corso della partita.

Claudio Corrado