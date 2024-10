Ieri sera intorno alle 19:00 i Vigili del fuoco con autopompa serbatoio da Molinella, San Pietro in Casale, Budrio nonché autobotte dalla Centrale, sono intervenuti in via Camerone 5 a Baricella per l’incendio di una legnaia con parcheggiato vicino un trattore di piccole dimensioni. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incendio. Sul posto presente anche pattuglia dei Carabinieri della stazione di Baricella.