Questa mattina, all’età di 87 anni, è morto don Giorgio Vellani. Il presbitero era ricoverato da una settimana all’Ospedale “Santa Maria Nuova” di Reggio Emilia per l’ulteriore aggravarsi di un quadro clinico già complesso per l’età.

Giorgio Vellani era nato a Sant’Ilario d’Enza il 24 luglio 1937 e aveva ricevuto l’ordinazione presbiterale il 29 giugno 1961 nella Cattedrale di Reggio Emilia. Ha trascorso i primi anni di ministero a San Sisto (1961-1962); ta il 1962 e il 1965 è stato vicario parrocchiale a Roncolo, quindi a Rivalta (1965-1972).

A Felina don Giorgio ha dedicato vent’anni del suo ministero: ha servito la comunità come vicario parrocchiale dal 1973 al 1993 e si è legato profondamente a don Artemio Zanni, che a Felina fu parroco e fondatore di “Casa Nostra”. Don Zanni aprì “Casa Nostra” nel 1946 per accogliere i bambini che avevano perso i genitori a causa della guerra e don Vellani diventò uno dei suoi più stretti collaboratori. Don Giorgio ha abitato a lungo nella Casa ed ha affiancato i ragazzi e la comunità di Felina nello svolgimento della attività quotidiane.

Don Vellani ha svolto il proprio ministero anche in altre parrocchie dell’Appennino: dal 1973 al 1978 è stato parroco di Vallisnera e Valbona (1973-1978) e in seguito di Morsiano e Novellano (1978-1993). In montagna è stato anche amministratore parrocchiale di Gova (1987-1993) e di Santo Stefano di Pineto (1993-2000).

Don Giorgio amava la compagnia e il vivere in comunità. Per questo, dopo aver vissuto alcuni anni da solo, nel 2000 ha chiesto di essere accolto nella Casa Famiglia della Carità “Auxilium Christianorum” di Scandiano. Il suo carattere buono e allegro ha facilitato i rapporti con gli altri ospiti, che hanno imparato subito a volergli bene.

Era un uomo mite, aperto al dialogo e generoso. Finché le condizioni di salute glielo hanno permesso, il presbitero ha collaborato con le parrocchie di Scandiano e ha svolto il suo ministero mostrando sempre una grande disponibilità verso quanti chiedevano di accostarsi al sacramento della Confessione.

Le comunità della Pieve di Scandiano hanno fissato alcuni momenti di preghiera in suffragio di don Giorgio. Il rosario sarà recitato sabato 5 ottobre alle ore 19 nella chiesa di Santa Teresa a Scandiano e domenica alle ore 17 nella Casa Famiglia della Carità “Auxilium Christianorum” in via Roma a Scandiano.

La celebrazione delle esequie, presieduta dall’Arcivescovo Giacomo Morandi, si terrà lunedì 7 ottobre alle ore 10.30 nella Chiesa di Santa Teresa a Scandiano.