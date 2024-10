Una donna è rimasta ferita stamane in un incidente stradale avvenuto a Marano sul Panaro. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia locale dell’Unione Terre di Castelli, la vettura condotta dalla donna è finita fuori strada lungo la Fondovalle a Casona e, dopo un volo di alcuni metri, ha finito la sua corsa in prossimità di un canale.

Per recuperare la donna i Vigili del fuoco di Vignola hanno messo in pratica tecniche SAF. Stabilizzata dai sanitari del 118, è stata poi elitrasportata in ospedale. Nonostante i numerosi traumi, non sarebbe in pericolo di vita.