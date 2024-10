I vigili del fuoco di Carpi sono intervenuti poco dopo mezzanotte per un grave incidente stradale tra due auto ad Appalto di Soliera sulla Provinciale Modena – Carpi per liberare l’occupante di un auto e la messa in sicurezza delle vetture.

Tre le persone coinvolte di cui purtroppo una deceduta. Sul posto eliambulanza e ambulanze del 118, Carabinieri e Polizia Municipale. Ancora da stabilire la dinamica dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico per un paio d’ore per prestare soccorso ai feriti.