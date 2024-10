Venerdì 11 ottobre, presso i Chiostri di San Pietro si terrà l’evento “Idea garage”, organizzato nell’ambito del percorso Noi – Nuovi orientamenti di impresa, per l’incubazione di progetti di impresa innovativi.

L’appuntamento di venerdì costituisce una sorta di evento preparatorio per chi desidera candidarsi al percorso di accompagnamento e incubazione della propria start up promosso da Consorzio Quarantacinque, insieme a Comune di Reggio, Unimore e Rei. Venerdì sarà infatti possibile “testare” una prima bozza della propria idea d’impresa e conoscere più nel dettaglio il percorso e i suoi protagonisti. Con il supporto di professionisti, mentor, stakeholder e aziende del territorio, si terrà una prima analisi del progetto, utile per la finalizzazione della proposta da candidare. Per partecipare alla giornata è necessario avere un computer a disposizione e iscriversi su https://www.chiostrisanpietro.it/eventi/noi-idea-garage/

Di seguito il programma:

ore 14 Benvenuto

ore 14:10 Introduzione del programma di incubazione a cura dei promotori: Laboratorio Aperto, Comune di Reggio Emilia, Fondazione Rei, Unimore

ore 14:30 “Raccontaci chi sei e quale è la tua idea” attraverso una checklist utile a evidenziare punti di forza e debolezza del progetto di impresa

ore 14:45 Presentazione delle idee, in tre minuti a testa

ore 15:30 Garage! Incontro personalizzato con mentor ed esperti per rivedere e migliorare il progetto.

ore 17:45 Presentazione delle idee “hackerate”

ore 18:45 Conclusioni

DESTINATARI E TEMPISTICHE – Per candidarsi al percorso di incubazione “Noi” ci sarà tempo fino al 10 novembre. Sarà necessario essere una start-up con meno di 5 anni di vita oppure un progetto imprenditoriale non ancora costituito ma con almeno un libero professonista dotato di partita Iva all’interno del team principale. Sarà inoltre necessario avere una sede legale e/o operativa in Emilia Romagna attiva entro due mesi dalla data di accesso al programma di incubazione. Tra i requisiti, proporre soluzioni a elevato contenuto scientifico e/o tecnologico coerenti con gli ambiti tematici individuati, con precedenza tra chi possiede le seguenti caratteristiche: capacità di generare un impatto (sociale, ambientale e/o culturale positivo); essere startup o team a prevalenza femminile, ovvero con percorsi formativi in discipline Stem; essere startup o team a prevalenza di under 35 e/o con profili interculturali; avere membri del team iscritti a ordini professionali.