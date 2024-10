Nel corso della riunione annuale di UNI-MET, il Tavolo di coordinamento delle aggregazioni della meteorologia italiana, il meteorologo e divulgatore ambientale Luca Lombroso di Unimore, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento di “Meteorologo dell’anno 2023”.

Le 12 associazioni aderenti a UNI-MET hanno proposto cinque candidati, che sono stati poi votati dal pubblico attraverso un sondaggio online aperto dal 10 al 21 luglio 2024. Il vincitore Luca Lombroso ha ricevuto il premio direttamente dalla Presidente di UNI-MET, Dott.ssa Franca Mangianti e dal Segretario Massimo Ferrario.

“Questo riconoscimento – ha commentato Luca Lombroso – è per me motivo di grande soddisfazione personale, ma soprattutto un attestato dell’impegno continuo che dedico alla ricerca e alla divulgazione scientifica in ambito meteorologico e nell’attività svolta all’Osservatorio Geofisico e nel Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore. Credo che questo premio, possa rappresentare un arricchimento anche per il Dipartimento e per l’Università di Modena e Reggio Emilia”.

UNI-MET è il filo conduttore comune a tutte le aggregazioni italiane che si occupano di meteorologia e che intendono impegnarsi per l’utilizzo di procedure, protocolli, linguaggi e buone pratiche comuni.

Luca Lombroso è responsabile tecnico dell’Osservatorio Geofisico di Modena del Dipartimento di Ingegneria “Enzo Ferrari” di Unimore. Ha scritto e collaborato a centinaia di articoli scientifici e divulgativi. È Presidente dell’Associazione Emilia Romagna Meteo, membro del Comitato di Redazione della Rivista Nimbus, socio di ASPO Italia e membro del Comitato Scientifico di Foreste per Sempre.