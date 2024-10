Dopo la stimolante conferenza di venerdì 4 ottobre, che ha suscitato grande interesse nel folto pubblico presente, il Centro Polivalente di Limidi ricorda che domani, mercoledì 9 ottobre, alle 21:00 presso la sala riunioni del Centro Polivalente di Limidi di Soliera in via Papotti n. 18, il professor Alfonso Cornia di Carpi (docente di matematica e fisica e brillante divulgatore) intratterrà ancora sull’intelligenza artificiale soffermandosi in particolare sui risvolti etici e sociali derivanti dal suo utilizzo e cercherà di immaginare il possibile futuro che ci attende.

Pur essendo un completamento della prima conferenza, la stessa, per i suoi specifici contenuti, è interessante e fruibile anche per chi non ha partecipato alla precedente. Agli studenti e professori che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Saranno rispettate eventuali disposizioni che fossero emanate in materia di COVID.

L’evento, come sempre aperto al pubblico (senza necessità di prenotazione) e ad ingresso gratuito, rientra nel programma che il CENTRO POLIVALENTE di LIMIDI ha predisposto per il periodo autunno 2024 primavera 2025 col contributo della Fondazione Campori di Soliera.

La prossima iniziativa sarà il tradizionale CONCERTO DI OGNISSANTI che si terrà la serata del 1.11.2024 alle ore 21,00 nella Chiesa Parrocchiale di Limidi con uno spettacolo del complesso “FLEXUS”.