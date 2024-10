Fino al 10 ottobre è possibile iscriversi alla Color Run di Castelfranco Emilia “tutti colorati per Avis”, la camminata non competitiva con lancio di colori in programma domenica 13 ottobre con partenza dal parco Ca’ Ranuzza. Una mattinata di natura, benessere, allegria e solidarietà che prevede due percorsi, uno di 3 km adatto a tutti e uno leggermente più impegnativo di 5 km, da affrontare senza stress da prestazione sportiva, col solo obiettivo di divertirsi e stare insieme in una grande festa.

Nella formula “colorata” divenuta ormai popolare, la Run è promossa da Avis Provinciale di Modena, insieme all’azienda “Manitou Italia” sede di Castelfranco Emilia e al Comune di Castelfranco Emilia con la collaborazione organizzativa di Holi Splash Run. Anche in questo caso le finalità della manifestazione saranno ispirate alla solidarietà, i ricavati della corsa saranno infatti destinati alla ristrutturazione dei punti di raccolta sangue Avis di Castelfranco e Piumazzo, che necessitano di importanti interventi di rifacimento. La Color Run del 13 ottobre prenderà il via alle 10.30 al Parco Ca’ Ranuzza (ritrovo dalle 8.30) con un primo lancio di colori, per snodarsi sui due circuiti e chiudersi di nuovo al parco. Lungo il percorso i runner incontreranno diversi color point dove verranno sparate polveri di varie tinte, per arrivare al traguardo interamente cosparsi di colore. Anche ciascun partecipante sarà dotato di un kit multicolor composto da zainetto, t-shirt, acqua e buste di colore da gettare sui compagni di camminata.

All’arrivo sarà presente il punto ristoro con gnocco fritto e animazione musicale.

Le iscrizioni sono aperte sul sito di Avis Provinciale di Modena. Prenotandosi on line entro il 10 ottobre si avrà diritto ad una tariffa agevolata e ci si potrà assicurare il kit della corsa, che andrà ritirato la mattina prima della partenza. Sarà altresì possibile iscriversi nelle sedi Avis di Modena o di Castelfranco Emilia nelle giornate e negli orari indicati sul sito.

Ci si potrà iscrivere anche in loco il giorno stesso della manifestazione, con consegna dei kit fino ad esaurimento ma con una quota leggermente più alta.