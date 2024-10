La Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un cittadino tunisino di 22 anni per il reato

di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ Successo nella giornata del 4 ottobre scorso, intorno alle ore 12.30, quando la Squadra Volante, nel corso di

un’attività di monitoraggio ed osservazione delle vie cittadine, notava in via Emilia Ovest un uomo aggirarsi con fare sospetto. Alla vista della Polizia, l’uomo tentava di allontanarsi rapidamente come per eludere un eventuale controllo.

Gli agenti fermavano ed identificavano il giovane, già noto alle Forze dell’ordine,

rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish, come accertato da successiva prova narcotest, in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione, per un peso complessivo di 70,64 grammi, oltre a materiale per il confezionamento e alla somma di 990 euro in banconote di vario taglio. Nella giornata di ieri, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Modena.

Sempre la Polizia di Stato modenese ha tratto in arresto un cittadino marocchino di 37 anni per il reato di rapina aggravata in concorso in danno di un esercizio commerciale. Nella serata di venerdì scorso, alle ore 22.30 circa, la Squadra Volante è intervenuta presso un negozio di vicinato in zona Musicisti, dove era stata segnalata una lite in atto. Giunti sul posto gli operatori riuscivano, nonostante un tentativo di fuga, a fermare e ad identificare il 37enne, già noto alle Forze dell’Ordine ed irregolare sul territorio nazionale, il quale si presentava in evidente stato di alterazione psico fisica da verosimile assunzione di sostanze alcoliche.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, poco prima due uomini erano entrati nel negozio e mentre uno dei due asportava il registratore di cassa per poi darsi alla fuga l’altro, appunto il 37enne, aveva minacciato e colpito con un coccio di bottiglia il titolare dell’attività commerciale, intervenuto nel tentativo di fermarli. Nella giornata di ieri il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena, all’esito dell’udienza, ha convalidato l’arresto e disposto nei confronti dell’indagato la misura della custodia cautelare in carcere, come richiesto da questa Procura. Sono in corso indagini per risalire al complice.