I cittadini che vogliono diventare scrutatori o presidenti di seggio elettorale possono ora presentare domanda per essere inseriti nel rispettivo albo.

Chi è interessato a far parte dell’albo dei presidenti di seggio, in particolare, ha tempo per presentare domanda fino al 31 ottobre, mentre chi è interessato a far parte dell’albo degli scrutatori avrà tempo fino al 30 novembre. I requisiti e il modulo di richiesta di iscrizione da compilare online sono consultabili sul sito internet del Comune di Modena (www.comune.modena.it/servizi/anagrafe-e-stato-civile). È possibile presentare domanda attraverso le credenziali Spid, Cie, Cns ed eIdas.

L’albo degli scrutatori viene formato a seguito di iscrizione volontaria da parte di soggetti interessati a ricoprire la funzione e per essere iscritti occorre essere elettore del Comune e aver assolto agli obblighi scolastici. In occasione di elezioni gli scrutatori vengono nominati dalla Commissione Elettorale Comunale attingendo dall’albo.

L’albo delle persone idonee al ruolo di presidente di seggio elettorale, invece, è un elenco che l’Ufficio elettorale aggiorna ogni anno e che viene trasmesso alla Corte d’Appello che in occasione di ogni elezione provvede a nominare i presidenti di seggio elettorale tra coloro che sono iscritti. I requisiti per farne parte sono essere elettore del Comune, non aver superato il settantesimo anno di età ed essere in possesso del titolo di studio di scuola media superiore.

I compensi ricevuti dai presidenti di seggio elettorale, così come quelli degli scrutatori, non sono soggetti a Irpef, quindi non vanno dichiarati.

Sono esclusi sia dalla funzione di scrutatori elettorali che da quella di presidenti di seggio i dipendenti del Ministero dell’interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti, gli appartenenti alle Forze Armate in servizio, i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti, i segretari comunali e i dipendenti dei Comuni addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali, i candidati alle elezioni per le quali si svolga la votazione.