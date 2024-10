Il 28 Maggio scorso, alle prime luci del giorno, i residenti di Via Posta si svegliarono allarmati dal tentativo di furto di un furgone da parte di un pluripregiudicato armato di fucile, risultato poi rubato. Grazie alla tempestiva segnalazione al 112 da parte di un cittadino e al rapido intervento congiunto della Polizia di Stato e dei Carabinieri, il furto è stato sventato. L’operazione, oltre a prevenire sviluppi potenzialmente ben più gravi, si è conclusa con l’arresto dell’individuo.

Oggi, nella Sala Giunta del Municipio di Via Giolitti, l’Amministrazione Comunale ha voluto pubblicamente riconoscere il valore e l’efficacia dell’operazione congiunta. Il Sindaco Letizia Budri, dopo essersi congratulata con gli agenti e i militari, ha sottolineato l’importanza dell’intervento in termini di tempestività e soprattutto di coordinamento delle forze dell’ordine e ha consegnato l’encomio cittadino a:

• Ispettore Andrea Molinari e Vice Sovrintendente Marco Menghini del Commissariato di Pubblica Sicurezza;

• Maresciallo Ordinario Simone Quarta del Comando Stazione Carabinieri di Mirandola;

• Brigadiere Gabriele Diacci e Carabiniere Scelto Francesco Zona del Comando Stazione Carabinieri di Medolla.

“Colgo l’occasione per sottolineare, ancora una volta, l’impegno costante e la grande attenzione verso la comunità, tratti distintivi delle donne e degli uomini di Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri operativi sul nostro territorio – sottolinea il Sindaco Budri – L’encomio di oggi vuole promuovere il successo dell’operazione congiunta che ha messo in sicurezza la cittadinanza in una situazione che poteva, se non interrotta, prendere pieghe pericolose. Dunque un premio al coraggio e alla professionalità con cui agenti e militari sono riusciti a bloccare il pluripregiudicato sorpreso in flagranza di reato e con in braccio un fucile, risultato poi carico”.