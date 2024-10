Un mix di attività culturali, ricreative e commerciali: questi gli ingredienti della prima sperimentazione di uso del giardino di piazza XX Settembre, la porzione di piazza compresa tra il cassero e i viali di circonvallazione, da parte dell’Amministrazione comunale attraverso la presenza continuativa di attività diversificate in diverse fasce orarie, dal mattino fino alla notte, per renderla fruibile da parte di famiglie, cittadini, city users e turisti.

Il bando seleziona progetti di attività continuative per un massimo di sei mesi, con la gestione di uno o più soggetti individuati anche grazie a un percorso di coprogettazione. Capofila il Settore Cultura e creatività, il bando offre agli organizzatori, oltre all’esenzione del suolo pubblico e ai consueti servizi di facilitazione e accompagnamento per gli organizzatori, contributi in denaro a valere sui fondi del Ministero dell’Interno per la sicurezza integrata per un importo massimo di 60.000 euro e servizi nell’ambito del Piano della Notte.

L’obiettivo è aumentare la sicurezza dell’area valorizzando il giardino, creando un ambiente

gradevole per la sosta di famiglie, cittadini, city users e turisti anche attraverso l’installazione

temporanea di oggetti quali, a titolo di esempio, aree giochi e attrezzature per

il gioco con recinzione di protezione, food truck, tavolini e sedute, compatibilmente con la tutela dell’area.

Presentazione dei progetti entro le 12 di mercoledì 30 ottobre esclusivamente tramite pec all’indirizzo: culturapromozione@pec.comune.bologna.it.

Per informazioni e chiarimenti è possibile scrivere un’email con oggetto “Avviso giardino

piazza XX Settembre” all’indirizzo: cultura@comune.bologna.it

A questo link il bando https://www.comune.bologna.it/bandi/individuazione-proposte-attivita-piazza-xx-settembre