Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Sassuolo hanno eseguito servizi finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori di strada, all’immigrazione clandestina e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con mirato e sistematico controllo di persone, veicoli, esercizi commerciali e ricettivi.

Nell’ambito di tale attività, gli operanti hanno controllato 186 persone, 121 autoveicoli e 4 esercizi pubblici. Gli uomini dell’Arma hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Modena una cittadina di origine brasiliana, 68enne, colta alla guida della propria autovettura, nottetempo, in stato di ebbrezza alcolica accertata con etilometro. Per effetto del provvedimento, alla donna è stata ritirata la patente di guida ed il veicolo è stato affidato a terzi.

Un cittadino di origini marocchine, 27enne, è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria poiché irregolare sul territorio nazionale; un 19 enne di Savignano sul Panaro è stato segnalato alla Prefettura di Modena poiché trovato in possesso di modica quantità di hascisc per uso personale.