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Continuano gli interventi di manutenzione straordinaria sulle reti dei sottoservizi cittadini. A partire da lunedì 25, il cantiere Hera per il rifacimento urgente della rete fognaria in via Rometta Alta entrerà in una nuova fase operativa, comportando alcune necessarie modifiche alla circolazione stradale.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza e accelerare i tempi di esecuzione, l’Amministrazione comunale ha predisposto un’ordinanza di modifica della viabilità. Il provvedimento prevede la chiusura totale al transito di Via Rometta, nel tratto specifico compreso tra l’intersezione con Via Circonvallazione Sud e l’incrocio con Via Paganini.

Il cantiere e le relative restrizioni al traffico avranno una durata stimata di circa due settimane, salvo imprevisti meteorologici o tecnici.

Per tutta la durata dei lavori il transito nel tratto interessato sarà vietato a tutti i veicoli, ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso o di emergenza, ai quali verrà comunque garantito l’accesso alle proprietà private.

I tecnici di Hera e il personale del cantiere lavoreranno per ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza e completare il ripristino della fognatura nel minor tempo possibile.