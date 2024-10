Il mondo della scuola rappresenta un interlocutore privilegiato per il Comune di Reggio Emilia che ogni anno, affiancato da una rete di enti del terzo settore e fondazioni offre, mediante uno strumento unitario sul web, a docenti e studenti numerose proposte culturali e didattiche.

Sono online, disponibili sul sito del Comune di Reggio Emilia, le attività rivolte alle scuole di ogni ordine e grado del territorio che hanno aderito all’ dell’undicesima edizione del progetto “Piùdiuno. Cultura per la scuola 2024 – 2025”, promosso dal Comune di Reggio Emilia – Servizi Culturali e nato nel 2010 con l’obiettivo di fare sistema tra realtà istituzionali. Quest’anno il tema guida prescelto è Non si vede bene che col cuore – L’essenziale è invisibile agli occhi, uno dei passaggi più famosi del celebre romanzo di Antoine de Saint-Exupéry “Il Piccolo Principe”. Antoine de Saint Exupèry attraverso la metafora del fanciullo interiore che abita in ognuno di noi, metteva in luce l’importanza delle piccole cose, della cura per l’altro e delle relazioni autentiche, intese come fonte di appartenenza, di identità e di riconoscimento reciproco.

A partire dalle suggestioni offerte dal romanzo, ci si propone in questa nuova edizione di “Piùdiuno. Cultura per la scuola” di valorizzare percorsi di approfondimento intorno al tema della cura, evidenziando l’importanza che il gesto di cura possiede all’interno della società, oltre che nella dimensione domestica e privata.

Al progetto quest’anno hanno aderito numerosi servizi comunali con 13 proposte e 26 realtà cittadine (organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, associazioni, riconosciute o non riconosciute, enti di carattere privato e fondazioni, senza scopo di lucro, società partecipate, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, ecc) che hanno uno spazio apposito di approfondimento e informazione nelle pagine web.

Sono oltre 300 le attività alle quali è possibile aderire: 143 offerte direttamente dai servizi interni del comune e 188 quelle offerte da enti e associazioni che hanno partecipato all’ avviso pubblico dei mesi scorsi. Un caleidoscopio di attività culturali ed educative che spaziano dall’arte alla fotografia, dalla letteratura al cinema, dalla musica alla danza, dalla storia contemporanea, dal teatro ai burattini, dalla natura al cibo, rivolte alle scuole di Reggio Emilia e provincia per costituire uno strumento di supporto al personale docente per la programmazione e una guida alla partecipazione culturale degli studenti, migliorando le loro conoscenze e competenze in modo creativo e divertente.

L’intento di queste attività è quello di fornire un complesso di itinerari, percorsi tematici, spettacoli, laboratori, letture, giochi e attività, che aiutino gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado – compresi gli allievi con disabilità – ad affrontare la complessità del periodo storico che stiamo vivendo individuando alcuni nuclei tematici quali la cura, l’educazione alla creatività, l’educazione multiculturale, la parità di genere, la sostenibilità ambientale, la trasmissione della memoria, l’educazione alla pace, i diritti di cittadinanza, la globalizzazione, l’utilizzo consapevole del web.

Accanto alle iniziative consolidate, si segnalano anche nuovi percorsi proposti da: Arci (oltre alle proposte di Cepam, già presenti da anni), Coop. Risonanze, Errepiù, Le Mafalde, Nassau Teatro, Neon APS.

Tutti i progetti sono consultabili https://www.comune.re.it/argomenti/cultura/progetti/piudiuno

I 13 progetti del Comune di Reggio Emilia sono proposti da Servizi Culturali con Biblioteche, Ufficio Cinema – Cinema Rosebud e Musei Civici; Mobilità Urbana; Officina educativa con FlyZone, InfoGiovani, Labò, Laboratori di cittadinanza, Palestra digitale, SD Factory; Spazio Culturale Orologio; Ufficio Pari Opportunità; Premio Dossetti (promosso da Comune di Reggio Emilia, Comune di Cavriago (RE), Provincia di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna con il contributo della Fondazione Manodori).

Gli altri enti che partecipano al “Piùdiuno. Cultura per la scuola” sono: Associazione 5t, Associazione Arci. Comitato Territoriale di Reggio Emilia, Associazione degli Italianisti – Sezione Didattica, Casina dei Bimbi, Centro Coreografico Nazionale / Aterballetto, Centro Teatrale Mamimò, Cinqueminuti, Cooperativa Risonanze S.C.S., E35 – Fondazione per la Progettazione Internazionale, Ecosapiens, Errepiù A.P.S. Fondazione Famiglia Sarzi, Fondazione I Teatri, Fondazione Palazzo Magnani, Fondazione Reggio Children – Centro Loris Malaguzzi, Fondazione REI, Granello Di Senapa, Il Giardino dei Linguaggi, Il Semaforo blu, Istoreco – Istituto per la Storia della Resistenza e della Società contemporanea, Le Mafalde, Nassau Teatro A.p.s, Neon A.p.s., On art A.p.s., Scuola di musica Cepam, Teatro dell’Orsa.