Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Bologna ha tratto in arresto due giovani tunisini per tentato furto con strappo aggravato in concorso; gli stessi sono stati inoltre denunciati per il reato di tentata rapina in concorso.

Nello specifico, alle 16 circa, la Centrale Operativa inviava la volante del Commissariato di P.S. Due Torri San Francesco in via Ugo Bassi a seguito di una segnalazione relativa ad un’aggressione ai danni di un dipendente di origine cinese di un esercizio commerciale sito al civ. 31.

Gli Agenti giunti sul posto appuravano che due ragazzi nordafricani erano appena entrati nell’attività suddetta assumendo un atteggiamento molesto nei confronti del dipendente che li invitata pertanto ad uscire; in quel momento, uno dei due ragazzi prelevava

un paio di occhiali da un espositore, per poi allontanarsi. Il dipendente tentava di recuperare la merce ma nel tentativo di fermali questo veniva colpito con calci e pugni.

Gli agenti immediatamente visionavano le immagini delle telecamere interne di

videosorveglianza del negozio e si ponevano alla ricerca dei due autori.

Durante le ricerche, gli operatori venivano fermati da alcuni passanti che segnalavano come due ragazzi avevano appena derubato una persona anziana (italiana classe 53) che era seduta in un bar sito in via Marconi, strappandole la collana che aveva al collo, e indicavano agli Agenti la direzione di fuga dei due.

In quegli attimi la volante “San Francesco”, transitando in via Montebello, intercettava i due giovani in fuga descritti e si poneva immediatamente all’inseguimento, riuscendo poi a bloccare entrambi, grazie all’intervento di altre pattuglie, uno in via Galliera e l’altro in via Indipendenza angolo via de Falegnami.

I due minorenni, che venivano riconosciuti dal richiedente l’intervento, quali autori del furto della collanina ai danni dell’anziana signora, venivano accompagnati presso i locali della Questura per i rilievi fotodattiloscopici. Si precisa che la collana della donna si rompeva nel momento del furto, mentre il paio di occhiali restava nella disponibilità del dipendente del negozio.

Entrambe le vittime non necessitavano dell’intervento del personale sanitario.

Da maggiori accertamenti i due minorenni, classe 2007-2008, domiciliati presso delle locali comunità per minori stranieri, risultavano avere rispettivamente pregiudizi di polizia per il reato di lesioni personali aggravate dall’uso di arma impropria (il tunisino classe 2008) e per furto con strappo in concorso (il tunisino classe 2007).

Per quanto sopra gli Agenti traevano in arresto i due minori e notiziavano il P.M. di turno della Procura della Repubblica del Tribunale dei Minori, il quale ne disponeva la collocazione presso il C.P.A in attesa dell’udienza di convalida.