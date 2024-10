Lavori alla rete idrica di Reggio Emilia, mercoledì 23 ottobre sospensione erogazione acqua in zona via Premuda

Per consentire i lavori programmati alle reti di distribuzione idrica su via Premuda a Reggio Emilia, eseguiti da Iren Acqua Reggio, si rende necessaria la sospensione dell’erogazione di acqua potabile mercoledì 23 ottobre dalle 17.30 alle 23.30 circa nelle seguenti zone:

Via Finlandia

Via Durante

Via Milazzo

Via Marsala dal civico 8 al civico 10

Via Premuda (dal civico 2 al civico 18 e dal civico 5 al civico 11)

Contestualmente, si potrebbe verificare un calo di pressione nelle zone limitrofe.

Gli impianti dovranno essere ritenuti sempre in pressione, potendo la normale erogazione essere ripristinata in qualsiasi momento.

In caso di maltempo o per cause imprevedibili, i lavori potranno essere rimandati al giorno successivo a quello indicato.