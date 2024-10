Nei giorni scorsi il nucleo territoriale del Quartiere Navile della Polizia Locale è intervenuto dopo un tentativo di furto ai danni di una coppia di anziani che usciva dell’ufficio postale di via Fioravanti.

La coppia era stata avvicinata da un uomo e una donna. Quest’ultima ha strappato violentemente la borsa dell’anziana, portata al momento dal suo accompagnatore, senza tuttavia riuscirci dal momento che la borsa è rimasta incastrata sotto l’uomo caduto a terra. Gli agenti della Polizia Locale, sentite le urla, sono accorsi immediatamente per prestare soccorso. L’anziano, per via della caduta ha riportato la frattura del femore ed è stato operato.

Gli autori del gesto sono stati identificati il giorno successivo grazie alle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza: si tratta di un uomo e una donna che erano stati denunciati solo pochi giorni prima per il furto di una borsa a una turista straniera.

Grazie anche a informazioni ricevute dal personale del commissariato di Polizia Due Torri San Francesco in pochi giorni è stata rintracciata la donna, autrice del tentativo di furto, che è stata denunciata alla Procura della Repubblica per tentato furto e lesione ai danni di persona anziana.