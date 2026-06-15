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Dal centro storico alla prima periferia nel giro di poco tempo: così si è concluso positivamente l’intervento della Polizia locale di Modena che, lo scorso sabato 6 giugno, ha consentito di recuperare e restituire a un giovane proprietario un monopattino sottratto poco prima.

Durante il servizio di presidio nel centro cittadino, gli agenti sono stati avvicinati da un minore che segnalava di non aver più ritrovato il proprio monopattino nel punto in cui lo aveva lasciato in sosta. Il ragazzo, che aveva già informato i genitori, ha fornito agli operatori una descrizione dettagliata del mezzo: numero di telaio, marca, modello e anche alcuni segni distintivi dovuti all’usura. A supporto della segnalazione, il minore ha inoltre indicato una possibile posizione del monopattino, ricavata attraverso il sistema di geolocalizzazione collegato all’applicazione installata sul proprio telefono cellulare.

Sulla base degli elementi forniti, gli agenti hanno subito avviato le ricerche che hanno consentito in breve tempo di individuare il mezzo nella prima periferia di Modena. La posizione risultava coerente con quella indicata dal sistema di localizzazione.

Sul posto è quindi giunto il minore accompagnato dalla madre, che ha subito riconosciuto il monopattino — un Segway — procedendo anche alla sua attivazione tramite l’applicazione sul telefono. Prima della riconsegna, gli operatori hanno effettuato le necessarie verifiche, accertando la corrispondenza del veicolo per numero di telaio, marca e modello sia con quanto dichiarato dal minore che con la documentazione in suo possesso. Il monopattino, del valore di circa 350 euro, è stato quindi restituito al giovane. La madre del ragazzo ha espresso il proprio ringraziamento per la tempestività e l’efficacia dell’intervento, riservandosi la facoltà di presentare querela per il furto subito dal figlio.

L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze di polizia, oltre all’utilità degli strumenti tecnologici, come i sistemi di geolocalizzazione, nel supportare le attività di ricerca e recupero dei beni sottratti.