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Consulenze con gli specialisti, attività informative e contenuti divulgativi per accendere i riflettori su una patologia che interessa milioni di persone ma che ancora oggi è spesso sottodiagnosticata e sottotrattata: l’emicrania.

In occasione dell’H-Open Day sull’Emicrania, promosso da Fondazione Onda ETS e in programma mercoledì 17 giugno, l’Azienda USL di Modena e l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena aderiscono all’iniziativa con attività dedicate alla cittadinanza per promuovere una maggiore consapevolezza della malattia e favorire l’accesso ai percorsi di cura presenti sul territorio.

L’emicrania rappresenta una delle più frequenti patologie neurologiche e una delle principali cause di disabilità nella popolazione adulta giovane. Per molte persone non si tratta semplicemente di un mal di testa, ma di una condizione che può compromettere in modo significativo la vita familiare, lavorativa, scolastica e sociale.

Proprio per garantire diagnosi più tempestive, percorsi assistenziali appropriati e una presa in carico uniforme sul territorio, AUSL e AOU di Modena hanno recentemente attivato il nuovo Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) interaziendale dedicato alle cefalee dell’adulto. Il modello organizzativo collega Medici di Medicina Generale, servizi dell’emergenza-urgenza e centri specialistici, creando una rete provinciale integrata capace di accompagnare il paziente lungo tutto il percorso di cura.

La rete prevede due Centri Cefalee di secondo livello: il Policlinico di Modena per l’area Centro-Sud della provincia e l’Ospedale Ramazzini di Carpi per l’area Nord. Il Centro Cefalee di Modena mantiene inoltre il ruolo di riferimento provinciale di terzo livello per la gestione dei casi più complessi, le attività di ricerca clinica e i percorsi terapeutici avanzati.

A Carpi un infopoint e un filo diretto con lo specialista

La Neurologia dell’Ospedale Ramazzini di Carpi partecipa all’H-Open Day con due iniziative dedicate alla cittadinanza:

dalle ore 9.30 alle 18.00 il dottor Mario Santangelo, Direttore della Neurologia dell’Ospedale Ramazzini e responsabile del Centro Cefalee di secondo livello per l’Area Nord della provincia, e il dottor Massimiliano Devetak saranno a disposizione per consulenze telefoniche rivolte ai cittadini. Sarà possibile contattare il numero 331 7906482. L’accesso è libero e non è richiesta prenotazione;

dalle ore 9.00 alle 13.30 sarà attivo un infopoint presso l’atrio dell’ospedale (ingresso di via Molinari), dove i professionisti della Neurologia forniranno informazioni sui sintomi, sui percorsi diagnostici e sulle opportunità terapeutiche oggi disponibili.

A Modena un video per rispondere alle domande più frequenti

L’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena partecipa alla giornata attraverso una nuova puntata del format divulgativo “Botta e Risposta”, pubblicata sul proprio canale YouTube. Nel video la dottoressa Simona Guerzoni, Responsabile del Centro Cefalee del Policlinico di Modena, insieme alle dottoresse Flavia Lo Castro e Daria Brovia e ad Alessandra Sorrentino, Presidente di Alleanza Cefalalgici, risponde alle domande più frequenti sulla malattia, illustrando sia il punto di vista clinico sia quello delle persone che convivono quotidianamente con l’emicrania. Il filmato sarà online nelle prime ore di mercoledì 17 giugno al link https://www.youtube.com/watch?v=rEDway_71AA.

“Giornate di sensibilizzazione come l’Open Day promosso da Fondazione Onda in collaborazione con Alleanza Cefalalgici sono fondamentali per aumentare la consapevolezza sull’emicrania – afferma Alessandra Sorrentino, Presidente di Alleanza Cefalalgici –, una patologia neurologica invisibile e altamente invalidante, spesso sottovalutata e considerata un banale mal di testa. Aumentare la consapevolezza dei pazienti, ma anche della società tutta, è importante in un’ottica di prevenzione da un lato e di trattamento delle persone che soffrono di forme croniche dall’altro: incontrare la popolazione, infatti, permette di fornire informazioni corrette sulla malattia, su quali sono i segnali da non sottovalutare, sulla diagnosi e sul percorso corretto per arrivare tempestivamente al trattamento”.

Che cos’è l’emicrania?

L’emicrania è una malattia neurologica caratterizzata da attacchi ricorrenti di dolore, spesso associati a nausea, vomito e marcata sensibilità alla luce, ai rumori e agli odori. In circa un terzo dei pazienti può essere preceduta da sintomi neurologici transitori, definiti “aura”, come disturbi visivi, formicolii o difficoltà del linguaggio.

Colpisce prevalentemente le donne e si manifesta più frequentemente tra i 20 e i 50 anni, nel pieno della vita lavorativa e familiare. Il suo impatto può essere considerevole, fino a limitare le normali attività quotidiane e a compromettere la qualità di vita. Oggi, tuttavia, grazie a una maggiore conoscenza della malattia, alla presenza di percorsi assistenziali dedicati e alla disponibilità di terapie innovative, è possibile ottenere un controllo sempre più efficace degli attacchi e migliorare significativamente la vita delle persone che ne soffrono.