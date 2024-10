(h:17:20) – A causa dell’allerta rossa meteo, emanata dalla Protezione civile regionale per la giornata di oggi, e del protrarsi delle piogge persistenti, è previsto un innalzamento del livello del fiume Reno e dei torrenti Savena e Ravone tale da far prefigurare esondazioni in alcuni punti del territorio comunale.

A tutela della pubblica incolumità il Comune ha emanato un’ordinanza di evacuazione dei piani interrati, seminterrati e piani terra degli edifici posti nelle seguenti strade:

via Giuseppe Bosi;

via Pietro d’Anzola;

via Toscana civici 157, 159, 161, 209, 211, 213 e dal civico 175 al 181;

via del Paleotto civici dispari dall’1 al 9/4;

via di Ravone;

via Montenero;

via Felice Battaglia;

via del Genio e in tutti i tratti delle vie adiacenti al torrente Ravone;

zona via della Berleta, via Giunio Bruto, via del Milliario e le altre strade con i civici più vicini al fiume Reno;

via Arcoveggio civici 186, 188, 190 e 192;

via San Savino dal civico 24 al 28 solo pari;

via delle Fonti dal civico 78 all’84 solo pari;

via del Sostegno dal civico 11 al 15 (solo dispari) e dal civico 66 a 82 (solo pari).

È obbligatorio evacuare i piani interrati, seminterrati e piani terra delle abitazioni recandosi ai piani superiori.

I residenti in questi minuti stanno ricevendo informazioni dalla Polizia locale, dalle Forze dell’Ordine e dalla Protezione civile del Comune

Nel caso in cui ciò non sia possibile e qualora non ci siano alternative praticabili per poter pernottare in luogo sicuro, sarà possibile telefonare alla centrale operativa della Polizia Locale (051 266626) per essere indirizzati alle strutture di accoglienza appositamente individuate dal Comune. In caso di persone non autosufficienti o impossibilitate ad evacuare autonomamente i locali, occorrerà segnalarlo alla stessa Polizia Locale, che attiverà i servizi necessari per effettuare gli spostamenti in piena sicurezza.

(h: 22:50) – A causa di esondazioni e allagamenti queste le principali strade che al momento sono chiuse a Bologna: – via Putti – via San Mamolo – via A. Costa – via Saragozza – via Porrettana – via Don Minzoni – via Lenin – via Sabena – via Casarini – via Arcoveggio/Giardini – via Togliatti – via Lame Si chiede a tutti di non uscire di casa e di stare lontani da tutti i corsi d’acqua, evitare i sottopassi