Domani, lunedì 21 ottobre, nidi, materne, scuole primarie e secondarie di primo grado resteranno aperte. Lezioni sospese, invece, per le scuole secondarie di secondo grado (istituti superiori). È quanto ha deciso l’Amministrazione Comunale di San Lazzaro di Savena in seguito all’emergenza alluvione.

La decisione è arrivata al termine di un’attenta ricognizione degli edifici scolastici che hanno verificato l’assenza di danni alle strutture di proprietà comunale ed eventuali pericoli per studenti, personale scolastico e docenti. Vista la presenza di diversi studenti che arrivano a San Lazzaro anche dal territorio metropolitano, l’attività didattica nelle due scuole superiori della città (Majorana e Mattei) verrà sospesa per la giornata di domani 21 ottobre in modo da cercare di limitare il più possibile gli spostamenti a causa della difficoltà delle reti stradali provinciali.