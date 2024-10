Il Navile ieri sera intorno alle 22.30 ha iniziato ad esondare in località Castello, dove l’acqua ha continuato a crescere fino quasi alle 5 di mattina. L’acqua ha raggiunto livelli molto superiori a quelli di maggio 2023, tanto che in via Albertina le unità specializzate dei Vigili del Fuoco arrivati da Ferrara e dell’Esercito presente con il Genio Ferrovieri, hanno potuto trarre al sicuro poche persone. Solo alle 6 di questa mattina, quando l’acqua ha iniziato ad abbassarsi, è stato possibile evacuare i residenti ancora presenti, che si erano messi in salvo salendo ai piani superiori delle palazzine.

Anche il canale di scarico delle acque reflue Ghisiliera a Trebbo di Reno viene monitorato, in quanto il passaggio della piena del Reno crea problemi di scarico delle acque: abbiamo registrato alcuni allagamenti in cantine e garage di Trebbo di Reno dovuti alla risalita delle acque pluviali dagli scarichi. Sul posto sono presenti i militari del Genio ferrovieri con pompe idrovore.

Nella notte il sindaco Vignoli ha firmato l’Ordinanza di evacuazione per i residenti colpiti dal maltempo, compresa via Ferrarese dove il Savena Abbandonato ha creato problemi.

L’accoglienza per 22 persone è stata predisposta negli alberghi, il centro pasti comunale è aperto per predisporre pasti caldi. Altre persone evacuate hanno preferito sistemarsi presso parenti e amici.

Da domenica mattina una colonna della Protezione Civile giunta dal Lazio sta lavorando con pompe idrovore per svuotare l’acqua da cortili e strade di Castello. Una pompa idrovora è giunta dal Piemonte e va ad aggiungersi alle pompe idrovore della Croce Italia e della locale protezione civile. In serata è in arrivo una colonna della Protezione Civile della Valle D’Aosta.

L’intervento di decine e decine di volontari, in gran parte ragazzi e ragazze, sta dando un apporto determinante per la pulizia dal fango delle strade e dei locali dopo l’intervento delle idrovore.

Scuole: lunedì 21 ottobre gli asili nido, le scuole d’infanzia, primarie e secondaria di primo grado Donini Pelagalli saranno APERTE. Lunedì resterà invece SOSPESA L’ATTIVITA’ DIDATTICA ALL’IISS Keynes, con la finalità di contenere gli spostamenti sovracomunali nel territorio metropolitano.

Viabilità: sottopassi riaperti, via Saliceto dal Centergorss verso nord chiusa al traffico, via Matteotti ancora interrotta per consentire gli interventi di ripristino.