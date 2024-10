Sarà attivo per tutta la notte il centralino della Centrale Operativa della Polizia Locale di San Lazzaro di Savena. Telefonando allo 051/6228122 i cittadini potranno chiedere supporto per qualsiasi necessità legata all’emergenza che ha colpito la città. Parallelamente sarà sempre aperto anche il punto di accoglienza per chi non può fare ancora rientro nelle proprie case e ha bisogno di un alloggio: il PalaYuri di via della Repubblica 4, grazie al lavoro dei volontari e del personale del Comune, è pronto ad accogliere 24 ore su 24 chi ne avesse la necessità.

Attivato anche il supporto di assistenza psicologica: per accedere al servizio, in collaborazione con l’AUSL di Bologna, è possibile contattare lo Sportello Sociale al numero 051/6228255, oppure attraverso l’indirizzo mail sportellosociale@comune.sanlazzaro.bo.it.

Intanto sono già più di 120 le persone che, nel giro di poche ore, hanno risposto all’appello per la ricerca di volontari in modo da dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà a causa dei danni provocati dall’alluvione. Attraverso la compilazione di un apposito modulo, presente sia sito del Comune di San Lazzaro di Savena che sui suoi canali social, è ancora possibile iscriversi (link a questo indirizzo). Al momento però sono ancora poche le disponibilità per la giornata di domani, lunedì 21 ottobre, e quindi si rinnova l’appello a fare un ulteriore sforzo in modo da aiutare nell’immediato i cittadini ancora in forte difficoltà.