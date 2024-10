A oggi causa delle insistenti precipitazioni in atto, domani nella bassa reggiana i servizi di igiene urbana potranno subire interruzioni e, in generale, rallentamenti nei comuni interessati dalle esondazioni, con particolare riferimento ai comuni di Bagnolo in Piano, Cadelbosco, e Castelnuovo sotto. Da domani, fino al superamento dell’emergenza, saranno chiusi i Centri di Raccolta di Bagnolo (Via Tassone) e Cadelbosco (Via Quarti).