Allerta rossa fino alla mezzanotte di oggi nelle zone di pianura dell’Emilia-Romagna – Città metropolitana di Bologna, province di Modena, Reggio Emilia (fino al parmense), Ferrara, Ravenna – e nella collina bolognese-romagnola. Le elevate ed intense precipitazioni della notte tra il 19 ed il 20 ottobre, attualmente in esaurimento, hanno generato oggi nuovi incrementi dei livelli dei corsi d’acqua, in particolare per quanto riguarda i bacini dei fiumi Enza, Secchia e Reno e affluenti, con numerosi allagamenti nella collina Bolognese e nella città di Bologna.

Non sono previste piogge consistenti per la giornata odierna.

Per la giornata di lunedì 21 ottobre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi. Si prevede la propagazione delle piene nei tratti a valle dei fiumi Secchia e Reno con livelli superiori alle soglie 2 e il transito della piena di Po – nelle pianure occidentali con livelli superiori a soglia 1 e nelle pianure centro-orientali con livelli superiori a soglia 2 -, e si potranno ancora generare localizzati fenomeni franosi sui settori collinari e montani. L’allerta arancione delle aree collinari centrali si riferisce proprio alla particolare fragilità dei versanti, causata dalle abbondanti precipitazioni delle ore e giorni scorsi.

In Riviera si potranno manifestare possibili difficoltà di deflusso di fiumi e canali in mare per via dell’elevato livello del mare.

Il Centro operativo regionale (COR) è attivo h24, collegato con tutte le Prefetture, gli enti locali, i Vigili del Fuoco e le Forze dell’ordine, insieme all’intero sistema di protezione civile regionale, per garantire il monitoraggio continuo della situazione.

L’invito è anche quello di consultare i siti dei Comuni per l’aggiornamento sulle eventuali misure adottate e il portale allerta meteo (https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/) per l’evolvere della situazione.

Aggiornamenti costanti anche sulla pagina X e sul canale Telegram @AllertaMeteoER che ogni cittadino è invitato a seguire.