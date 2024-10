Domani, martedì 22 ottobre, riapriranno i nidi e le scuole di ogni ordine e grado in città.

Sono in corso alcuni sopralluoghi puntuali scuola per scuola e la eventuale chiusura di singoli plessi sarà comunicata direttamente dalle scuole alle famiglie. A tutte le scuole si darà disposizione di non far uscire i bambini nei giardini scolastici.

Maltempo, alle ore 13.30 di lunedì 21 ottobre l’aggiornamento sulla strade provinciali è il seguente:

Strade chiuse:

SP 5 “S. Donato” precauzionalmente dal km 33 al km 41

SP 7 “Valle Dell’Idice” dal km 17 al km 24

SP 30 “Trentola” tutta

SP 36 “Zena” tutta

SP37 “Ganzole” attualmente ancora chiusa nel tratto Sasso Marconi-Ganzole. Prevista riapertura nella mattinata di martedì 22 ottobre ai soli mezzi fino a 7,5 tonnellate, causa cantiere

SP 45 “Saliceto” dal km 5 al km 10

SP58 “Pieve Del Pino” attualmente ancora chiusa nel tratto Pianoro-Ganzole. Prevista riapertura nella mattinata di martedì 22 ottobre ai mezzi fino a 7,5 tonnellate, causa cantiere al km 10

SP 59 “Monzuno” al km 4 (lavori per frana) e al km 13

SP 75 “Montemaggiore” dal km 2+600 al km 5

Fondo Valle Savena dal km 7+500 al km 18+500

Strade con importanti limitazioni:

SP 21 “Sillaro” al km 21

SP 26 “Valle del Lavino” riaperta con limitazioni

SP 35 “Sassonero” aperta, ma con limitazioni tra il km 6 e il km 8

SP 52 “Porretta – Castel di Casio”, senso unico alternato a vista al km 6+250

SP 67 “Marano Canevaccia”, sensi unici alternati a vista ai km 2+500 e al km 10, nel Comune di Gaggio Montano

SP 68 “Val d’Aneva” senso unico alternato regolato da semaforo al km 6+500

SP 74 “Mongardino” precedere con prudenza alle progressive km 3+300, 4+600, 8+850, 8+700, 8+900, 9+400, 9+500, 9+800

SP 88 “A1-Valsamoggia” aperta con limitazioni in corrispondenza della rotatoria con la SS 569

SP 325 “Val Di Setta” riaperta con limitazioni al km 10

Strade riaperte:

SP 29 “Medicina-S.Antonio di Quaderna” al ponte sul fiume Idice

SP 50 “S.Antonio” al ponte sul fiume Sillaro