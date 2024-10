Questo pomeriggio, in apertura della seduta di Consiglio comunale, è stata conferita la cittadinanza onoraria di Reggio Emilia all’avvocato Maurizio Mariano, portavoce della sezione italiana della Hip Alliance, per il suo impegno nel consolidamento delle relazioni tra il Sudafrica e l’Italia, e in particolare Reggio Emilia, e nello sviluppo di progettualità e scambi che vedono protagonista non soltanto l’Amministrazione comunale ma anche altre istituzioni, fondazioni, enti, associazioni della città.

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici dell’Amministrazione e del Consiglio comunale, consiglieri comunali, altre autorità cittadine, operatori e volontari impegnati nelle relazioni internazionali della città.

Questa la motivazione del conferimento della cittadinanza onoraria: “Per aver divulgato la storia e rinnovato la solidarietà tra il popolo del Sudafrica e Reggio Emilia, per aver agito come ‘Ambasciatore della città di Reggio Emilia’ in Sudafrica e per aver valorizzato la storia di Reggio Emilia nella lotta all’apartheid e al razzismo sia verso la comunità sudafricana che nei confronti della comunità italiana che vive nel Paese. L’avvocato Mariano ha contribuito con passione e determinazione a realizzare iniziative di scambio economico, sportivo, giovanile, culturale, archivistico, educativo e sociale tra la nostra città e il Sudafrica”.

Maurizio Mariano, avvocato, è stato dal 1997 al 2004 presidente del Comites ‘Comitato degli Italiani all’estero’ e rappresentante del Sudafrica presso il ministero degli Affari Esteri della Repubblica Italiana; dal 1998 al 2004 è stato membro di Presidenza del consiglio generale degli italiani all’estero – Cgie. Nel 2003 è stato co-ideatore e co-fondatore della Hip Alliance, ente associativo delle comunità greca, italiana e portoghese in Sudafrica.

E’ stato inoltre co-fondatore dell’associazione Italdev, che supporta la comunità italiana in Sudafrica; promotore della Scuola italiana Dante Alighieri di Johannesburg; membro del Consiglio di amministrazione della Camera di Commercio Italo-Sudafricana; componente del Consiglio di amministrazione, dal 2011 ad oggi, di Africa Reggio Emilia Alliance, associazione partner del network di Reggio Children.

In particolare con Reggio Emilia ha curato nel 2012 l’organizzazione della mostra ‘Reggio-Africa. History of a friendship’, ed è stato promotore, nel 2013, di uno scambio sportivo tra il club di Gugulethu (Cape Town) e la società sportiva Falk-Galileo. Grazie al suo impegno nel 2015 viene organizzata la visita della nazionale under 21 di Rugby del Sud Africa a Reggio Emilia e realizzata la firma del Patto tra Valorugby Emilia e Golden Rugby Lions di Johannesburg. Ha inoltre promosso la partecipazione della Reggiana Calcio under 16 alle due edizioni del torneo Future Champions. E’ tra i promotori degli Or Tambo-Giuseppe Soncini Social Cohesion Games e degli scambi con la Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia; inoltre ha collaborato attivamente con le imprese reggiane che hanno promosso la costituzione dell’Automotive hub.

Nel corso degli anni dal governo italiano e dal governo sudafricano gli sono stati conferiti diversi riconoscimenti, tra i quali: grande ufficiale dell’Ordine della Stella d’Italia, l’Oliver Tambo lifetime achiever award, l’onorificenza di commendatore dell’Ordine al merito e il Lifetime achievement award.