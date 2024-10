Attualmente (h.11:00) sono chiuse le seguenti strade:

Per frane: SP 108 in prossimità del ponte Pianello in C.ne di Cast. Monti.

Per allagamenti: SP 63 tra S. Vittoria (in corrispondenza della rotatoria di intersezione con la S.P. 81) e Cadelbosco di Sotto (in corrispondenza della rotatoria di intersezione con la SP 40 presso il ristorante Gemmi) – SP 40 chiusa nel tratto in corrispondenza del Cavo Fiuma e Torrente Crostolo al confine tra Cadelbosco Sotto e Castelnuovo Sotto.

(nell’immagine la Sp 63R tra Cadelbosco e Santa Vittoria di Gualtieri nella mattinata di ieri)