Sono ancora in corso le operazioni di pulizia e smaltimento di fango e detriti per garantire un rapido rientro alla normalità nelle zone critiche.

Il Comune ha predisposto un modulo per richiedere supporto e aiuto in caso di allagamenti di cantine, seminterrati o piani terra, garage, pulizia cortili e altri spazi.

Si può compilare a questo link https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScb-FrpNWBw6aKrb8WJgPoE9hko7KHX3DqQdSTuj9DHTpi1dg/viewform?usp=send_form

Il fango rimosso autonomamente dai cittadini va lasciato su suolo pubblico, in un luogo facilmente accessibile senza creare intralcio al traffico o ai pedoni. Bologna Strade provvederà al ritiro per portare il fango ai punti di raccolta predisposti da Hera.

Delle 700 persone, tra tecnici del Comune, Protezione civile, partecipate e ditte incaricate della manutenzione, circa 200 sono impegnate a Bologna e nell’area metropolitana a presidio del servizio idrico, del servizio gas, del teleriscaldamento, per la pulizia di strade e portici e la raccolta di rifiuti ingombranti.

Hera ha attivato la raccolta straordinaria dei rifiuti casa per casa a Bologna. I cittadini possono esporre i materiali danneggiati dall’alluvione in strada davanti alle abitazioni, senza limiti quantitativi e senza appuntamento, contenendo il più possibile l’ingombro per facilitare il passaggio dei mezzi operativi e separando apparecchi elettrici ed elettronici dagli altri materiali. Al fine di prevenire rischi di scoppio e incendio, si chiede di esporre eventuali bombole del gas e apparecchi contenenti batterie, come i cellulari, separatamente dagli altri rifiuti. I rifiuti vanno messi a bordo strada su suolo pubblico, non a ridosso di cancelli o recinzioni, per consentire il prelievo da parte dei mezzi operativi. Non vanno lasciati sotto portici, linee elettriche, balconi o alberi bassi che possano creare difficoltà al prelievo in sicurezza.

Sono inoltre una ventina gli autospurghi in attività a Bologna e nel territorio metropolitano, con personale impegnato giorno e notte anche nel ripristino delle reti danneggiate da smottamenti, frane e piene dei fiumi.

Sul fronte della fornitura di gas, sono in campo diverse squadre operative che con camion ed escavatori presidiano le situazioni più critiche del territorio.

È inoltre in corso, da domenica 20 ottobre, la pulizia delle strade e dei portici.

Le utenze elettriche sono state quasi tutte ripristinate.

Maltempo, alle ore 18 di martedì 22 ottobre l’aggiornamento sulla strade provinciali è il seguente:

Strade chiuse

SP 5 “S. Donato” precauzionalmente dal km 33 al km 41, consentito l’accesso alle proprietà nel territorio bolognese

SP 7 “Valle dell’Idice” dal km 17 al km 24, transito riservato ai mezzi di emergenza

SP 36 “Val di Zena” tutta. Transito riservato ai mezzi di emergenza fino al km 16, inaccessibile oltre; accesso consentito AI SOLI RESIDENTI da inizio strada (loc. Pulce) al confine comunale in loc. Farneto; accesso consentito AI SOLI RESIDENTI in località Botteghino e dintorni da via Anna Donati (strada del Comune di Pianoro)

SP 37 “Ganzole” transito riservato AI SOLI MEZZI DI EMERGENZA nel tratto Bologna/Pieve del Pino/SP 58

SP 58 “Pieve Del Pino” transito riservato AI SOLI MEZZI DI EMERGENZA nel tratto SP 37/Montelungo/Battedizzo/Via Val di Setta

SP 75 “Montemaggiore” tra km 2+600 e 6+700 per lavori in corso

Strade riaperte, con importanti limitazioni

SP 37 “Ganzole” tratto Sasso – Ganzole prevista riapertura mercoledì 23/10 ore 7 con limite 7,5 tonnellate causa frane e cantieri

SP 58 “Pieve Del Pino” tratto Ganzole – Pianoro prevista riapertura mercoledì 23/10 ore 7 con limite 7,5 tonnellate causa frane e cantieri

SP 59 “Monzuno”, senso unico alternato con semaforo causa frane al km 4 (Comune di Monzuno) e al km 13+200 (Comune di Loiano)

Fondo Valle Savena prevista riapertura mercoledì 23/10 ore 7 con limitazioni di velocità per lavori in corso e strada sdrucciolevole dal km 7+500 (bivio via Monte Adone) al km 18+500 (bivio SP 59)

Altre strade aperte con importanti limitazioni