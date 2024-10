Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di mercoledì 23, giovedì 24, venerdì 25 e sabato 26 ottobre, con orario 22:00-6:00, sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita per chi proviene da Firenze. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Rioveggio, sulla stessa A1, di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio o di Badia, sulla A1 Direttissima.

Sulla A13 Bologna-Padova, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 ottobre, sarà chiusa la stazione di Altedo, in entrata in entrambe le direzioni – Bologna e Padova – e in uscita per chi proviene da Padova, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Ferrara sud, al km 33+700 o di Bologna Interporto, al km 7+900.