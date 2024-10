Sono terminate questo pomeriggio le operazioni delle squadre di Aspi a supporto del Comune di Bologna per il ripristino e la pulizia di Viale Togliatti adiacente alla asse della tangenziale, fortemente colpita dall’ondata di maltempo che ha interessato il capoluogo emiliano nelle ultime ore.

La Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia ha messo sin da subito a disposizione del Comune un’unità di tecnici e maestranze per contribuire alla rimozione del fango e alla pulizia della sede stradale, e garantire nel minor tempo possibile la percorribilità degli svincoli che dalla Tangenziale collegano alla via Emila, crocevia fondamentale per gli spostamenti verso Bologna e Modena.

Le operazioni sono iniziate nella giornata di ieri prima con l’intervento dei carri gru per il recupero di una decina di vetture e un autobus rimasti intrappolati dall’acqua, poi con i mezzi di autospurgo e lavaggio, oltre a pale meccaniche per la pulizia del piano viabile.

Nel territorio bolognese sono state impegnate per ASPI 15 donne e uomini oltre una decina di mezzi per la pulizia delle strade e il ripristino della viabilità ordinaria, in particolare 2 autobotti, 1 spazzola, 3 bobcat, 2 motopale che insieme alle idrovore della protezione civile hanno permesso in tempi rapidi di liberare le carreggiate colpite garantendo la fruibilità delle strade ai cittadini.

Il Gruppo Autostrade per l’Italia resta a disposizione dei territori bolognesi e per ulteriori interventi a supporto delle comunità colpite dall’emergenza.