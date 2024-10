Di seguito l’aggiornamento della situazione strade alle ore 19 di oggi.

Strade riaperte

Dopo le riaperture di Togliatti e Andrea Costa avvenute ieri, riapre nella serata di oggi con restringimenti via Sabotino.

Oggi ha riaperto anche il sottopasso di via Gobetti, che era chiuso dal 3 ottobre.

Il sottopasso di via Triumvirato è aperto, ma rimane chiuso il corsello superiore in direzione centro per la presenza di una voragine.

Via Murri aperta con restrizioni.

Strade chiuse

Per frane:

via di Sesto

Meloncello all’altezza del civico 9

via del Poggio

Via Dei Colli da via Dei pozzetti a via San Mamolo

Via Monte Albano

Via Golfreda

Via Del Paleotto

Via Torriane

Per allagamenti:

viale Sabena, sono in azione le idrovore per rendere agibile il sottopasso;

via Commenda sottopasso via Secondo Campini, sarà riaperta dopo il lavaggio della strada;

via Paolo Fortunati.

È inoltre chiuso il ponte di via Rigosa, dove sono già al lavoro i mezzi per il ripristino.

Telecamere

Fino a cessate esigenze, rimarranno spente le telecamere sulle preferenziali di via Andrea Costa e via Saragozza.

Tutte quelle nel resto della città sono accese e funzionanti, compresa quella di via Porrettana.

***

La strada statale 253 Bis “Trasversale di Pianura” a Medicina è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni. La circolazione era stata interdetta in via precauzionale lo scorso venerdì 18 ottobre a causa del maltempo che aveva provocato il superamento della soglia di attenzione del Torrente ‘Quaderno’.

Sul posto erano subito intervenuti Vigili del fuoco e il personale Anas per la rimozione dei rami dal torrente e per la sicurezza della viabilità.