Una sala operativa mobile a disposizione dei cittadini colpiti dall’alluvione: è quella che da oggi, mercoledì 23 ottobre, i Vigili del Fuoco del Comando di Bologna hanno messo a disposizione al Farneto per raccogliere la richieste di intervento di chi vive nella frazione di San Lazzaro di Savena. La sala operativa, posizionata nella parte antistante la chiesa della frazione, sarà a disposizione dei cittadini durante tutto l’arco della giornata e fino al ridimensionamento dell’emergenza provocata dall’alluvione dello scorso 19 ottobre, in modo da creare un filo diretto ed operativo sulle criticità riscontrate.

Tra gli interventi per i quali è possibile richiedere l’assistenza dei Vigili del Fuoco ci sono il prosciugamento di aree all’aperto, scantinati e garage (qualora si richieda l’utilizzo di attrezzatura specialistica per assicurarne la messa in sicurezza), il recupero di beni in edifici in cui l’accesso risulta essere difficile o compromesso, la rimozione di parti pericolanti o alberi caduti, la verifica statica delle abitazioni. Si invitano i cittadini a rivolgersi esclusivamente all’unità di comando avanzato per segnalare le problematiche relative all’alluvione che riguardano la frazione del Farneto e, quindi, di non farne richiesta anche al numero d’emergenza 115 che resterà sempre attivo per le altre richieste di intervento sul territorio.