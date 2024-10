Il Ministero dell’Interno ha chiarito, in una circolare, le agevolazioni previste per chi dovrà mettersi in viaggio per raggiungere il proprio seggio elettorale ed esercitare il diritto di voto alle prossime elezioni regionali in Emilia-Romagna del 17 e 18 novembre. Le agevolazioni riguardano i viaggi ferroviari, via mare e i pedaggi autostradali.

Viaggi ferroviari

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero che sceglieranno il treno per recarsi alle urne potranno usufruire di biglietti a tariffa ridotta per gli spostamenti da effettuare a partire dall’8 novembre 2024, per il viaggio di andata, e fino al 28 novembre 2024 per quello di ritorno. Le agevolazioni sono applicate da Società Trenitalia S.p.A., Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. e Trenord s.r.l.

Per poter usufruire del biglietto ridotto bisognerà mostrare al personale addetto al controllo a bordo del treno: la tessera elettorale o una dichiarazione sostitutiva (se si tratta di un elettore residente in Italia) e un documento di identità per il viaggio di andata e la tessera elettorale che dimostri l’avvenuta votazione insieme a un documento di identità per il viaggio di ritorno.

Per gli elettori che risiedono all’estero occorre mostrare anche la cartolina avviso o la dichiarazione delle Autorità consolari italiane che giustifica il viaggio in Italia per esercitare il diritto di voto.

Le agevolazioni tariffarie per gli elettori non sono cumulabili con altre riduzioni e/o promozioni. Con le Società Trenitalia S.p.A. e Trenord s.r.l. è fatta eccezione per i possessori di Carta Blu che mantengono comunque il diritto alla gratuità del viaggio per l’accompagnatore. Con la Società Italo-Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. sono salve le agevolazioni in favore delle persone a ridotta mobilità.

La Società Trenitalia S.p.A. prevede il rilascio di biglietti nominativi di andata e ritorno, con la riduzione del 60% sulle tariffe regionali e regionali con applicazione sovra regionale e del 70% sul prezzo base previsto per tutti i treni del servizio nazionale e per il servizio cuccette.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto, per gli elettori residenti in Italia, verrà effettuato dalle biglietterie e agenzie di viaggio abilitate.

Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili all’indirizzo www.trenitalia.com

La Società Italo- Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A. consentirà agli elettori di acquistare i biglietti ferroviari con una riduzione pari al 60% sul prezzo al pubblico.

Il rilascio dei biglietti a prezzo ridotto verrà effettuato presso le biglietterie di stazione Italo, il contact center “Pronto Italo”, il sito web https://www.italotreno.com/it.

Ulteriori informazioni e dettagli sono disponibili all’indirizzo www.italotreno.it

La Società Trenord s.r.l. applicherà la riduzione del 60% sul prezzo dei biglietti ferroviari ai soli viaggi effettuati a tariffa regionale, in 2^ classe. I biglietti a tariffa agevolata potranno essere acquistati presso le biglietterie di stazione e a bordo treno. Per ulteriori informazioni di maggior dettaglio è consultabile il sito trenord.it

Viaggi via mare

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha dato disposizioni alle Società Compagnia Italiana di Navigazione S.p.A., alla Grimaldi Euromed S.p.A., alla Società Navigazione Siciliana S.c.p.A. e alla NLG – Navigazione Libera del Golfo di applicare la riduzione del 60% del nolo passeggeri della sola “tariffa ordinaria”. Nel caso di elettori che abbiano diritto alla tariffa in qualità di residenti, si applicherà la “tariffa residenti”, ad eccezione dei casi in cui la tariffa “elettori” risultasse più vantaggiosa.

Agevolazioni autostradali

L’Associazione Italiana Società Concessionarie Autostrade e Trafori (A.I.S.C.A.T.) ha reso noto che le Concessionarie autostradali aderiranno alla richiesta di esenzione dal pagamento del pedaggio su tutta la rete nazionale agli elettori italiani residenti all’estero sia per il viaggio di raggiungimento del seggio elettorale sia per quello di ritorno (sono escluse le autostrade controllate con sistema di esazione di tipo “aperto”).

L’agevolazione sarà in vigore, per il viaggio di andata, dalle 22 di martedì 12 novembre e, per il viaggio di ritorno, fino alle 22 di sabato 23 novembre.

L’elettore, per poter usufruire dell’agevolazione, dovrà esibire, per il viaggio di andata, la tessera elettorale o la cartolina-avviso inviatagli dal Comune di iscrizione elettorale o l’attestazione rilasciata dal Consolato della località di residenza e, per il viaggio di ritorno, la tessera elettorale vidimata dal presidente del seggio in cui è avvenuta la votazione.