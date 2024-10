Il Comune di Castefranco Emilia aderisce alle celebrazioni per il 120° anniversario della fondazione di Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, rete di cui fa parte anche l’Associazione Avpa Croce Blu Castelfranco Emilia – Nonantola – San Cesario sul Panaro Odv, fondamentale presidio sul territorio. E in occasione dell’evento l’Amministrazione comunale ha ricevuto stamattina alle ore 11, dal referente locale di Croce Blu, Massimo Tesini, la bandiera del centoventesimo compleanno di Anpas. Questa sarà esposta da oggi e per i successivi dieci giorni sulla parte frontale del Municipio.

«Un gesto simbolico – spiegano dall’Amministrazione – che sottolinea l’importanza del volontariato nella nostra comunità. Esponendo la bandiera di Anpas sul vogliamo celebrare l’impegno straordinario di tutte le Pubbliche Assistenze, che ogni giorno garantiscono soccorso e assistenza a chi ne ha bisogno. Gli attori di Anpas sono il cuore pulsante della nostra comunità e del Paese grazie al contributo di volontari che, con dedizione e passione, scelgono di essere parte attiva del sistema di protezione e soccorso. La loro azione rappresenta un valore inestimabile per la società e per il benessere collettivo».