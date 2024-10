Si osserva un calo dei livelli nei tratti terminali del Po, anche se nei rami deltizi i valori resteranno sopra la soglia 2 di criticità (moderata, colore arancione) ancora nell’arco delle prossime 24-36 ore.

In base alle attuali previsioni, si stima nelle prossime ore il verificarsi di precipitazioni nella parte occidentale del bacino, che potranno dar luogo a nuovi incrementi dei livelli del Po a partire dal tratto piemontese.

Il personale AIPo degli uffici centrali e territoriali prosegue nelle attività di previsione e monitoraggio in coordinamento con i sistemi di protezione civile locali e regionali.

Sono tuttora raccomandati comportamenti prudenti in prossimità del fiume e in attività di navigazione, anche per la possibile presenza di materiale flottante.