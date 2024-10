Seduta di consiglio a Formigine ieri sera, 24 ottobre. In apertura di lavori la consigliera Ottani ha illustrato una interpellanza sul tema “sequestro e spegnimento del sistema tutor sulla Modena – Sassuolo”. Rispondendo alla consigliera, l’assessore Corradini ha ricordato che “che la gara per l’aggiudicazione si è svolta come gara europea a procedura aperta. Nel merito del singolo aspetto legato alla autorizzazione/omologazione, si conferma che è tuttora in corso un procedimento penale, con la conseguenza che pertanto si rinvia la risposta all’esito del procedimento stesso”.

Sul quesito relativo alla richiesta danni o escussione della fideiussione, l’assessore ha risposto che “A seguito della notifica del provvedimento di sequestro dello strumento di rilevazione della velocità media, la scrivente Amministrazione sta valutando tutte le azioni dirette alla piena tutela degli interessi pubblici connessi e, a tale riguardo, ha richiesto formale parere legale. Una volta che saranno pervenuti gli esiti del predetto ricorso alla Corte di Cassazione si potranno assumere le conseguenti decisioni riguardanti le sorti del contratto. Nel caso infine, ci dovesse essere il rinvio a giudizio dei soggetti interessati dall’indagine preliminare, l’Amministrazione valuterà la costituzione di parte civile”. In merito alle minori entrate previste a bilancio, è stato riscontrato che “nella variazione di Consiglio Comunale del 26/09/2024 si è provveduto alla revisione delle previsioni per l’esercizio 2024 al fine di tenere conto delle minori entrate conseguenti alla diminuzione degli introiti da violazioni al codice della strada”.

Subito dopo è stata discussa e approvata una variazione del bilancio preventivo finanziario 24/26, che cuba circa 100mila euro, contabilizzando prevalentemente maggiori entrate per contributi ricevuti dall’amministrazione: in particolare 12mila euro per progetti di legalità, 30mila dalla Regione Emilia-Romagna per progettazione “Hub urbani”, 20mila euro di sponsorizzazioni per progetti di educazione motoria. In parte investimenti sono previsti in particolare 18mila euro per la sostituzione della caldaia dello stabile che ospita centro diurno “Il Colombarone”. Verrà invece discusso in commissione il tema “studio della realizzazione di vasche di raccolta delle acque nelle nuove urbanizzazioni”, su cui verteva una mozione a firma dei consiglieri Giacobazzi e Romani.