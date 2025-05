Nell’ultimo Consiglio Comunale abbiamo votato a favore della variazione di bilancio che conferma l’impegno dell’Amministrazione a sostegno della scuola, con risorse significative per interventi strutturali e per l’inclusione scolastica e sociale.

Oltre 1,3 milioni di euro finanziano il completamento del Polo Sant’Agostino (765.000 €) e del Nido Parco (535.000 €), a cui si aggiungono 180.000 € per gli arredi delle nuove scuole Vittorino da Feltre e Nido Parco, insieme a lavori di manutenzione alle scuole Ruini e Bellini. Investimenti che garantiscono spazi scolastici sicuri, moderni e adeguati alle esigenze educative.

Sul fronte dell’inclusione, ai 1,8 milioni già stanziati per il personale educativo-assistenziale (PEA), si aggiungono ora 146.000 € per potenziare i servizi dedicati a studenti con disabilità, i GET e il prolungamento dell’orario scolastico.

Il potenziamento dei nidi d’infanzia consentirà di eliminare le liste d’attesa, assicurando un servizio educativo essenziale a tutte le famiglie.

È un passo concreto verso una scuola intesa come spazio di crescita, inclusione e pari opportunità, capace di accompagnare i più piccoli fin dai primi anni e di sostenere l’equilibrio tra vita familiare e lavorativa.

Accanto alla scuola, si investe anche nello sport come leva di benessere collettivo: 81.000 € per la manutenzione degli impianti e 58.000 € a sostegno delle associazioni e dei progetti sportivi. Con 56.000 €, parte anche la riqualificazione del Parco “Le Querce”, in continuità con gli interventi su Vittorino da Feltre e il futuro recupero del complesso “I Gerani”.

Questo bilancio esprime una visione integrata: scuola, sport e inclusione come elementi centrali di una città che mette al centro la persona, con attenzione particolare a famiglie, giovani, bambini e fasce fragili della popolazione.

Sorprende la decisione delle opposizioni di votare contro, anche su interventi avviati da loro stessi con fondi PNRR e che oggi questa giunta sta portando a termine con risorse nuove e significative. Una posizione legata più a logiche di schieramento che al merito delle proposte.

Noi, come Lista Civica City Lab, rinnoviamo il nostro sostegno convinto al sindaco e alla giunta. Siamo al loro fianco non solo per difendere la serietà e la concretezza del lavoro fatto finora, ma anche per continuare insieme un percorso ambizioso, fatto di scelte responsabili, investimenti mirati e attenzione quotidiana ai bisogni della comunità

(Gabriele Bedini, Claudio Casolari – City Lab Sassuolo)